Empresas reforzarán medidas para proteger a trabajadoras en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., abril 2 (EL UNIVERSAL).- A consecuencia de que en las últimas semanas se han reportado, a través de redes sociales, presuntos intentos de secuestros de mujeres, las empresas no bajarán la guardia y, en los casos que se considere necesario, se reforzarán las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de las trabajadoras.

Anely Anguiano, presidenta local de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ADERIAC), subrayó queen las empresas se mantienen siempre atentos y con preocupación del bienestar de las y los trabajadores de manera indistinta; sin embargo, ante este panorama en particular que ha provocado que exista mayor temor o alerta entre las trabajadoras, se tomarán en cuenta las zonas que podrían considerarse como críticas para reestructurar estas rutas de transporte y poder recoger a las colaboradoras lo más cercano a su domicilio como sea posible.

"Es algo permanente, porque desde hace mucho tenemos estos mecanismos, y cuando se llega a registrar algún incidente se hacen los ajustes necesarios, nosotros lo que generalmente hacemos es ajustar los puntos de acceso del personal para tratar de que las trabajadoras las estemos recogiendo o dejando lo más cercano posible en zonas que no representen un riesgo", mencionó.

En el caso de los trabajadores de Comercios, de acuerdo a agremiados a la organización Nuestro Centro, desde hace tiempo se han implementado medidas como recorrer los horarios de salida, transporte de personal, comunicación permanente a través de grupos de WhatsApp.