En aislamiento, 4 diputados por caso positivo de Covid en Congreso

Un funcionario de primer nivel del Congreso del Estado resultó positivo al virus SARS-Cov-2, causante de la Covid-19, por lo cual, al menos cuatro congresistas iniciaron un período de aislamiento.

Este miércoles, se sostuvo una reunión con el funcionario aludido donde estuvo Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Edmundo Azael Torrescano Medina y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría del PRI, así como José Luis Fernández Martínez del PVEM.

En razón de ello, se estableció que se resguardaran por 15 días como marcan los protocolos sanitarios, según la información recabada. Ello pudo acreditarse porque no están presentes en la sesión ordinaria que se desarrolla en este momento.

Al respecto, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), evaluó en entrevista, que los coordinadores parlamentarios podrían reforzar las medidas dentro de los recintos legislativos, a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

"Tuvo una reunión (el funcionario) con varios legisladores, de los cuales hoy, con esa responsabilidad, por eso no asistieron para poder hacerse la prueba. Tengo entendido que los legisladores ni siquiera les han dicho si han dado positivo o no", comentó.

En la plenaria de este día, varios diputados que subieron a tribuna se retiraron el cubrebocas para presentar sus iniciativas. Además, entre cada participación no hubo personal que desinfectara el micrófono, como se hacía al inicio de la contingencia sanitaria en 2020.