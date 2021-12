En alerta, comercios del centro por billetes falsos

La asociación comercial Nuestro Centro se mantiene en alerta por la alta circulación de billetes falsos en el primer cuadro de la ciudad, pues temen que con el incremento de flujo de efectivo en la temporada decembrina por la llegada de bonos navideños y aguinaldos, se incremente la presencia de billetes falsos.

Amparo Rosillo Izquierdo, presidenta de la agrupación empresarial explicó que este delito no ha logrado erradicarse, sin embargo, existen temporadas que son más recurrentes.

Además, comentó que existen personas que ya tienen debidamente identificados con fotografías, pues son quienes recurrentemente portan billetes falsos y en un día ingresan hasta a 15 comercios, sin embargo, gracias a la comunicación entre los tenderos, se alerta para no caer en estos fraudes.

Para blindarse de este tipo de fraude, los comerciantes brindan capacitación al personal para la implementación de herramientas como lámpara infrarroja, crayón, además de diferenciar al tacto el tipo de papel y demás elementos que debe de tener el billete original.

De acuerdo a la líder comercial, las denominaciones más clonadas son de 500 y mil pesos, sin embargo, los comercios ya han decidió no aceptar los de mil bajo ninguna circunstancia, pues en caso de tratarse de billetes falsos, las pérdidas son mayores.

"Es por épocas, tenemos personas ya identificadas que tenemos incluso las fotografías porque son recurrentes que traen billetes falsos y entran en un día hasta a quince comercios y nos pasan la foto por los chat y ya los tenemos identificados", mencionó.