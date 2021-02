En casa y bajo observación, la paciente positiva a mutación de Covid: Ssa

De acuerdo con la información proporcionada por parte de la Secretaría de Salud del Estado, la muestra positiva a la mutación E484K de Covid-19, similar a la variante de la cepa brasileña, corresponde a un paciente femenina que no tiene registro de haber viajado y que presentó un cuadro gripal leve, por lo que en su caso no requirió de hospitalización.

Pese al cuadro leve de sintomatologías y condición estable, la Secretaría indicó que la paciente sigue bajo observación para descartar posibles complicaciones.

Por su parte, Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de la dependencia, destacó que la mutación detectada por el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSAB) de la UASLP, debe ser analizada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para realizar un mapeo genético y determinar si se trata de la variación brasileña o una nueva variante.

Explicó que la mutación E484K derivada de una muestra del virus SASR-COV-2 puede corresponder a la variante brasileña por sus similitudes encontradas, ya que comparte un marcador genético que se comparte con la cepa brasileña.

El mandatario de salud estatal, puntualizó que la importancia de la investigación de la mutación detectada en el estado radica en que podría ser más contagiosa o de mayor letalidad.

"Tenemos que buscar datos que nos permitan entender cuál es el comportamiento de la epidemia y no nada más el dato biológico de las personas y no nada más como se distribuyen y en donde están apareciendo los casos, también es sumamente importante vigilar al virus, como se va dando el comportamiento de las mutaciones y es un esfuerzo de todo el mundo", comentó Lutzow Steiner.