En crisis severa, pequeño comercio

A unos días de que se cumpla un año desde que la pandemia de Covid-19 llegó al territorio potosino, los pequeños comercios que han logrado sobrevivir, enfrentan una severa crisis.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en San Luis Potosí, Armando Reyes, refirió que aunque se tenía expectativa de que con los cambios a semáforo naranja se lograrían recuperar las ventas, pero esto no ha ocurrido y las tiendas en pequeño tienen pérdidas en sus ganancias de entre 40 y 60%.

El líder de este sector comercial recordó que cuando se estableció un confinamiento social obligado, muchos negocios quebraron de manera inmediata y, posteriormente, pese a la reapertura y reactivación de actividades, los comerciantes pequeños siguieron con números a la baja, también a causa del desempleo por la contingencia sanitaria.

"Las ventas nos han estado bajando desde que empezó esta pandemia y no se han podido recuperar, si sigue esta situación va a ser más difícil para nosotros sostenernos; entonces, realmente estamos muy afectados, muchos comercios están al borde de la quiebra y muchos otros ya cerraron, y el problema de salud sigue muy fuerte", expresó.

Finalmente, lamentó que en esta contingencia sanitaria los más afectados han sido los comercios pequeños debidamente establecidos, pues criticó que las autoridades únicamente han aplicado restricciones al comercio formal, mientras que los informales, en todo este periodo, han laborado sin mayor complicación pese a que en algunos casos son focos de riesgo de contagios.

"Lo que se me hace muy raro es por qué las autoridades permiten que haya un ambulantaje tan grande si los contagios no han bajado. La gente no se cuida en estos negocios y a nosotros, comerciantes establecidos, sí nos tienen muy vigilados, la autoridad llega y nos clausura hasta por los horarios, pero a todo ese ambulantaje, ahí no hay nada", expresó.