En el IMSS, "bono Covid" es para jefes

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social denuncia diversas irregularidades que incluyen el pago desigual por atender pacientes de COVID-19, en su caso falta de equipo de seguridad para todos. Las irregularidades llegan a tal grado que incluso llegan a compartir goggles que pudieran afectar por infecciones cruzadas, puesto que no siempre se les da la limpieza adecuada.

Explican que sin embargo, lo más grave es que no ha llegado para todos el denominado bono COVID-19, O al menos no está claro para quiénes va destinado, es decir para el personal que está en contacto con los pacientes, y sin embargo, de ese bono sí goza personal de confianza que no se presenta a servicios, por ejemplo jefe de enfermeras, su director administrativo y algún personal operativo.

Recordó que por ejemplo cuentan a personal operativo que ha estado en contacto con pacientes y no ha sido agregado a la lista de personal al que se le asigna el bono, y por ello consideran interesante que se dé a conocer a qué personal se le está destinando ese recurso.