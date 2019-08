En el olvido, ancianos pasan el Día del Abuelo

En el Día del Abuelo no hay nada que celebrar, pues muchas personas adultas mayores viven en el olvido y sus familiares no los visitan desde hace años, lamentó Cornelio Pérez Osorio, encargado de La Aldea de los Abuelos A.C.

El complejo asistencial, ubicado en la avenida Mariano Jiménez casi esquina con Zenón Fernández en la colonia Alamitos, en la actualidad cuenta con una población de 28 ciudadanos.

Exteriorizó que el adulto mayor más olvidado, es una mujer, a quien sus "familiares" no acuden a verla desde hace siete años. "No sabemos si vive su hija, si vive alguien; no sabemos nada en cuanto a su familia".

El espacio presenta sobrepoblación debido a que accede a recibir personas en condición de indigencia, llevados al inmueble por parte de Protección Civil municipal, y ahí se quedan.

"Aquí hay (la capital potosina) población migrante, que se vino de niño a vivir y nunca tuvo familia. Hay de Tamaulipas, de Querétaro... No hay contacto de ellos (...) Entre todo, la enfermedad del adulto mayor viene siendo un poquito la demencia senil", comentó.