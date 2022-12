En el PAN, salen más que los que llegan: Aguilar Hernández

Juan Francisco Aguilar Hernández, exdirigente estatal, indicó que antes de buscar a quién sumar, Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, debe enfocarse en mantener a los militantes actuales, pues existe una “crisis” donde hay un panismo “fastidiado” por un solo grupo político.

En entrevista, Aguilar Hernández expuso que lejos de prestar atención a quiénes se invita al panismo, primero debe arreglarse “la casa”, a través de mantener los liderazgos actuales y evitar la fuga como se dio con el presidente municipal de Santa María del Río.

En entrevista, Aguilar Hernández reclamó que si no se mantiene a la militancia, por más nuevos cuadros que arriben, no se está sumando nada. “Se te están yendo (...) ojalá la dirigencia arregle todas las voces que no se están tomando en cuenta”, dijo.

“Hay un panismo que está fastidiado por un grupo que siempre ha estado en los últimos años en el poder. Creo yo que eso, lejos de beneficiar a los liderazgos que invitemos, en este caso a Romero y a Gabriela, pues deberían valorar ellos qué tanto les está ofreciendo un panismo totalmente desmoralizado y desmotivado”, advirtió.

Por separado, Rolando Hervert Lara, exdiputado local, dijo que la militancia no fue convocada a la reunión de Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, sin embargo, dijo que Romero Calzada es bienvenido como ciudadano y no importa si proviene de otro partido.