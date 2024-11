En el PRI dan por concluida investigación contra Gallardo (video)

La investigación contra Ricardo Gallardo Cardona y Ricardo Gallardo Juárez sobre presunto desvío de recursos durante sus administraciones municipales es un caso que ya se cerró, señaló la diputada Frinné Azuara Yarzábal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Hasta donde yo me quedé, ya no hay información nueva sobre este caso, algo que hayan aportado nuevo, yo lo desconozco, no entiendo por qué vuelve a salir este tema a colación cuando era un tema que ya estaba supuestamente visto", comentó.

La investigación abierta en 2020, que fue retomada por la Fiscalía General de la República (FGR), involucra al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, 19 personas de su entorno y 20 empresas, algunas que son propiedad de la familia, en presuntas anomalías realizadas por las alcaldías de la capital y Soledad de Graciano Sánchez, en los trienios en los que gobernaron Gallardo Cardona y Gallardo Juárez, respectivamente.

"Yo desconozco si ha habido nuevas aportaciones, que oficialmente se tengan nuevos datos, porque a la simple vista no se ve que haya nuevos datos sobre este asunto, que yo creo que fue un caso que ya se vio y ya se resolvió", concluyó la priista.