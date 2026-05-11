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En Huasteca Norte hay desaparecidos desde 2013

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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En Huasteca Norte hay desaparecidos desde 2013

En la Huasteca Norte persisten carpetas de investigación por personas desaparecidas que datan incluso de 2013 y siguen activas, reconoció la titular de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Karla Victoria García Laura, durante una mesa de trabajo con familiares de víctimas realizada en Ciudad Valles, donde se expusieron las condiciones operativas de las búsquedas en la región.

La funcionaria admitió que estos expedientes forman parte de averiguaciones previas y carpetas abiertas desde hace más de una década, lo que refleja un rezago importante en la atención de los casos. Aunque afirmó que las investigaciones continúan, explicó que los avances dependen en gran medida de los hallazgos en campo, particularmente restos y objetos localizados durante las prospecciones.

"Evidentemente sí, desde que son averiguaciones previas queda mucho trabajo por hacer", reconoció, al señalar que la reestructura de la unidad y la transición hacia la Fiscalía buscan corregir deficiencias históricas en 

la investigación.

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En el mismo encuentro, García Laura confirmó limitaciones en la operación territorial de la unidad, particularmente en la Zona Huasteca, donde la atención de los casos recae en un número reducido de personal. 

En el caso de Ciudad Valles, indicó que la delegación cuenta con alrededor de dos agentes especializados en desaparición, quienes son reforzados únicamente durante las jornadas de búsqueda en campo.

Explicó que la Unidad de Personas Desaparecidas tiene presencia únicamente en Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala, mientras que el resto de los municipios del estado dependen de ministerios públicos locales que reciben las denuncias y notifican a la unidad especializada para 

su seguimiento.

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