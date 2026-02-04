En la capital, 2 mil 404 siniestros viales durante 2025

El colectivo Pedaleando SLP informó que con base en datos documentados por el propio Gobierno Municipal de San Luis Potosí, durante 2025 se registraron oficialmente 2 mil 404 siniestros viales, con 303 personas lesionadas y 19 fallecidas.

De acuerdo con estas cifras, el número de hechos representa un promedio de 6.6 siniestros diarios, es decir, casi siete incidentes cada día en las calles de la capital potosina, con consecuencias que incluyen lesiones y muertes.

Los datos municipales también reflejan que durante 2025 ningún mes registró menos de 150 siniestros viales, lo que muestra una recurrencia constante a lo largo del año.

Entre los meses con mayores cifras se encuentran, noviembre, con 269 siniestros, septiembre con 236 y octubre con 217.

Aunque estos números corresponden a lo reportado formalmente por el municipio, Pedaleando SLP advirtió que existe la posibilidad de que el problema sea mayor, ya que no todos los siniestros se registran de inmediato y algunas víctimas pueden fallecer posteriormente en hospitales, sin ser contabilizadas dentro de las cifras iniciales.

Añadieron que el comportamiento constante de estos indicadores durante 2025 muestra que no hubo una disminución visible ni en la frecuencia ni en la gravedad de los siniestros, pese a que los registros oficiales permiten identificar vialidades de riesgo, horarios críticos y patrones de ocurrencia.

Ante este escenario Pedaleando SLP recordó el hecho del 3 de febrero, en el que una personas falleció en la avenida Carranza por un siniestro vial, ocurre en una ciudad donde el riesgo vial ya está cuantificado y reconocido por la autoridad, pero donde continúan presentes factores como altas velocidades en entornos urbanos, calles diseñadas para priorizar el flujo vehicular y la falta de intervenciones visibles en los puntos con mayor incidencia.

Ante ello, se plantean cuestionamientos directos sobre las acciones emprendidas durante 2025, qué cambios concretos se realizaron en las vialidades más peligrosas y por qué, pese a los datos acumulados, el sistema vial sigue exponiendo a la población a lesiones graves y muertes.

Finalmente el colectivo afirmó que el caso vuelve a colocar la presión sobre dependencias municipales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Obras Públicas, el Instituto Municipal de Planeación y otras áreas responsables, para que los datos oficiales se traduzcan en acciones inmediatas, reducción de velocidades y medidas que prioricen la seguridad de las personas.