AMLO llevó a México a retroceso democrático: Human Rights Watch

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, no realizó un escrutinio sólido sobre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destaca el Informe Mundial 2026, elaborado por Human Rights Watch (HRW), que agrega que bajo su administración se registró retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho.

"Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el Ejército", menciona.

Indicó que "con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial. La enmienda obliga a todos los jueces del país a presentarse a elecciones, las primeras de las cuales se celebraron el 1 de junio".

Precisa que la tasa oficial de homicidios en 2024 se situó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Las cifras oficiales publicadas en agosto indicaban que más de mil 800 personas habían sido asesinadas en Sinaloa desde que un líder narcotraficante fue trasladado a Estados Unidos y detenido en julio de 2024, lo que desencadenó enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa", añade el informe,

Sobre las desapariciones, resalta que miles de personas siguen desapareciendo cada año en México, con un total oficial en 2025 que supera las 130 mil personas (el total incluye los casos denunciados desde 1952). Sin embargo, las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

Menciona que en 2025, un grupo local de voluntarios que busca a personas desaparecidas informó del descubrimiento de cientos de zapatos, prendas de vestir, restos humanos carbonizados y lo que parecían ser varios hornos subterráneos en un rancho a las afueras de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

"El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inició, por primera vez en su historia, un examen en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas para determinar si la desaparición forzada en México era ´generalizada o sistemática´. La presidenta Sheinbaum negó que existiera ´desaparición forzada desde el Estado´ y el presidente del Senado dijo que pediría a la ONU que impusiera una ´sanción´ al presidente del comité", afirma.

También asegura que México siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Artículo 19 informó en noviembre que siete periodistas habían sido asesinados en 2025.

Artículo 19 también informó de que las autoridades y personas relacionadas con ellas iniciaron 51 casos de "acoso judicial" contra periodistas y críticos entre enero y agosto.

"México siguió siendo un país peligroso para los defensores de derechos humanos. En abril, se encontró en Oaxaca el cuerpo de Sandra Domínguez, una abogada indígena defensora de derechos humanos que había desaparecido meses antes".