En marcha operativo "Escuela Segura"

Con el inicio del periodo vacacional de invierno, para más de 52 mil estudiantes de educación básica, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, puso en marcha el operativo "Escuela Segura", con el objetivo de reforzar la vigilancia en 218 planteles educativos y mantener saldo blanco durante el receso escolar.

La estrategia se implementa a partir de este 18 de diciembre y se mantendrá hasta el 12 de enero, mediante la coordinación entre la Dirección de Educación y Acción Cívica y la Guardia Civil Municipal, quienes distribuyen recorridos y zonas de cobertura para prevenir robos o actos vandálicos en las instalaciones escolares.

Autoridades municipales señalaron que el operativo ha dado resultados positivos en años anteriores, por lo que se reforzará la presencia preventiva en puntos considerados de mayor atención, como la zona oriente del municipio y el fraccionamiento Valle de la Palma, donde la ubicación

de los planteles demanda vigilancia constante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, se mantiene comunicación directa con directivos escolares y padres de familia, lo que permite una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad y fortalece el esquema de prevención durante el periodo vacacional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y la protección del patrimonio escolar, a través de un trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.