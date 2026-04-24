En proyecto, inversiones por mil millones de pesos

Hay un portafolio de más de mil millones de pesos en proyectos que están en desarrollo, y son empresas tanto del sector automotriz como del sector logístico, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

Agregó que la renegociación del tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) no estuvo y actualmente nos tiene de un hilo, pero dijo tener confianza en que las negociaciones van a llegar a buen término y ayudarán a seguir atrayendo industria.

Aseguró que a pesar de todo, San Luis Potosí siga atrayendo inversión con la confianza de que una vez que se resuelva y que se tenga claridad y certidumbre, puedan llegar grandes inversiones.

Añadió que hay un portafolio de más de mil millones de dólares, en inversión y en proyectos que se encuentran en la etapa de desarrollo y que están registrados ante la Secretaría de Economía Federal.

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Aseguró que por esa causa se tiene la confianza de que vayan llegando esas inversiones de gran tamaño, las que se encuentran ya consideradas para sector automotriz y logístico.

Dijo que el caso se fortalece con el sector automotriz, uno de los puntos más relevantes de la carpeta de inversiones, que permiten dar fuerza a la zona Centro-Bajío-Occidente, la que a su vez cuenta con el mayor número de plantas de ensamble de vehículos y a su vez con todas las fortalezas para atraer más industria complementaria.