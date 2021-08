En riesgo de cierre hasta 330 negocios

"Lo que estamos buscando es una certificación como comercio seguro, tanto en Nuestro Centro como en todos los espacios púbicos en los que la autoridad, mediante el protocolo que ya tenemos y que venimos aplicando, avale que en ese comercio las medidas sanitarias se cumplen y que es seguro poder entrar", informó Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Señaló que es probable que se pierdan entre 200 y 330 establecimientos y por ende empleos.

Ahondó el empresario en el tema diciendo que ya no hablamos de giros esenciales, sino que realmente todos se convierten en un giro fundamental ya que sin comercio no hay economía y sin ella no hay salud y es parte de un círculo vicioso en el que nos metemos y que vemos que es más importante.

"Hoy por hoy es importantísimo mantener la salud, pero también lo es el no dejar caer la parte económica, porque si no, no habrá para las otras situaciones" resaltó.

Referente a cuántos comercios se podrían perder, el dirigente de la Canaco, expuso que tranquilamente estarían en peligro entre 200 y 300 micros y pequeños negocios.