En riesgo, vida de menor baleado en la capital
Una adulta mayor también resultó herida, por lo que familiares reciben protección de la GCE
La Guardia Civil Estatal (GCE) estableció protección para la familia de una adulta mayor y un niño, heridos la semana pasada durante un ataque armado en la colonia capitalina Satélite, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Describió que, si bien el niño recibe atención médica en un hospital, presenta lesión por arma de fuego en la cabeza, herida que pone es riesgo su vida y "su situación es complicada", lamentó.
En entrevista, informó que el agentes del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, tienen varias líneas de investigación para esclarecer el crimen, cuyas hipótesis se encuentran en proceso de desahogo para determinar cuál se seguirá.
Complementó que la Policía de Investigación (PDI) lleva a cabo la valoración de todos los indicios, incluidos material videográfico y demás testimoniales, a fin de que la carpeta logre judicializarse.
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García Cázares evitó pronunciarse sobre la identificación de los presuntos agresores.
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