En San Luis Capital se reducen los delitos de robo, dice Alcalde

En el marco de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que durante enero de 2026 se registró una disminución en todos los tipos de robo en San Luis Capital, en comparación con diciembre de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los principales resultados destaca la reducción del robo de vehículo en 27.1 por ciento, con 78 casos, la cifra más baja desde julio de 2016. El robo a negocio disminuyó 12.9 por ciento, con 27 carpetas de investigación, también en su nivel más bajo en casi diez años. Asimismo, se reportaron bajas en robo a casa habitación, con 16 por ciento; robo con violencia, con 12.4 por ciento menos y robo a transeúnte, con una disminución de 8.5 por ciento.

El presidente municipal señaló que estos resultados fueron revisados junto con autoridades federales, estatales y municipales durante la sesión de trabajo. "Revisamos los resultados de las estrategias implementadas y confirmamos que vamos avanzando. La coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando resultados para garantizar la tranquilidad de las y los potosinos", expresó.

El alcalde Enrique Galindo agregó que la estrategia de seguridad en la Capital se mantiene con presencia operativa en colonias, acciones de proximidad y fortalecimiento de las labores preventivas. "Seguimos trabajando de manera coordinada para brindar atención oportuna y seguir construyendo la paz en San Luis Capital", afirmó.

