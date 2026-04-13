En total normalidad, 545 mil estudiantes regresan a clases

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar entornos escolares seguros y condiciones óptimas para el aprendizaje, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) reportaron un regreso a clases en completa normalidad este 13 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, con la reincorporación de más de 545 mil estudiantes.

El titular de la Secretaría, Juan Carlos Torres Cedillo, destacó que el despliegue coordinado con instancias de seguridad permitió mantener vigilancia en planteles de todo el Estado, atendiendo de manera oportuna incidencias menores sin afectaciones. Cerca de 40 mil docentes retomaron actividades en más de ocho mil escuelas, fortaleciendo el proceso formativo de niñas, niños y adolescentes, en un trabajo sin límites para brindar mejores condiciones a la comunidad escolar.

Por su parte, el director general del Sistema, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció que el inicio de actividades consolida un entorno de confianza para estudiantes y familias, donde la continuidad educativa se desarrolla en espacios seguros y organizados, lo que forma parte del cambio que se vive y se siente con estabilidad, atención oportuna y mejores condiciones para el desarrollo académico.