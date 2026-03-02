logo pulso
En Xilitla operan 45 unidades de transporte irregular

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
En Xilitla operan 45 unidades de transporte irregular

En el municipio de Xilitla operan actualmente 45 unidades de transporte público bajo la figura de "toleradas", las cuales serán sometidas este año a estudios de factibilidad para determinar su regularización, informó el director de Transporte Público municipal, Sergio Iván Márquez Alvizu. 

El funcionario precisó que, aunque existe un padrón de 250 vehículos regulados, se trabaja en su actualización para este año y en la incorporación formal de las unidades que aún no cuentan con autorización definitiva.

Los estudios serán realizados por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), luego de que la titular estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorizara el procedimiento. De acuerdo con Márquez Alvizu, el objetivo es que los prestadores que actualmente operan bajo tolerancia puedan integrarse al marco normativo de la dependencia. 

Las unidades pendientes de regularización prestan servicio en diversas localidades, entre ellas El Jobo, La Maya y Peña Blanca, además de otras comunidades del municipio. El director aseguró que no se ha registrado resistencia por parte de los transportistas y que existe disposición para ajustarse a la reglamentación vigente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el ámbito regional, el funcionario confirmó que Xilitla está contemplado dentro del proyecto de la Red Metro anunciado por el Ejecutivo estatal.

