Encarece la carne por escasez de reses

De un mes a la fecha el precio de la carne se disparó al parecer por la escasez de animales para sacrificar a causa de la sequía de hace unos meses, según dijo un carnicero del Mercado República, quien agregó que, aunque en el rastro adquiera el alimento dos o tres pesos más caro por kilo "pero ya en volumen es una buena cantidad y eso cala".

La carne de puerco la tenía entre 98 y 100 pesos aproximadamente y en este momento se encuentra en 110 y 120 pesos "depende a cómo la compremos, además en el caso de la carne molida que no lleva hueso, así como la pierna y bistec de puerco son 10 pesos de aumento".

Explicó que el encarecimiento es porque no hay animales, están escasos y cree que es por los daños que causó la sequía de hace varias semanas "en el rastro no hay carne, no hay producción y también porque, como en todo, hay carne de primera, segunda y de tercera calidad".

El carnicero mencionó que si se quiere mantener un negocio se debe de vender carne de primera calidad y eso conlleva a que esté un poco más alto el precio para el cliente y al contraste disminuye la venta alrededor de 30 o 40 por ciento.

"Quien tiene la habilidad para vender se mantiene y el qué no prácticamente le dice adiós al negocio, porque además hay negocios grandes que tienen los precios un poco más económicos y es competencia contra la que no puedes", dijo.