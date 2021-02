"Encarecerá energía para la industria"

La industria automotriz y acerera de San Luis Potosí que consumen una gran cantidad de combustible y de energía eléctrica se verán afectadas porque les subirán el costo de la energía o tendrán apagones, advirtió Francisco Javier Salazar Sáenz, senador de la República en relación a la iniciativa presidencial sobre la Ley de la Energía.

Explicó que afectará a la industria acerera, de manufactura, de vidrio, de fundición, aluminio, que son quienes realizan procesos termo-generador "y todo porque el Presidente de la República quiere regresar a la quema de chapopote, carbón, que es lo más contaminante".

También resaltó que hace 30 o 40 años la energía generada por energía solar o por viento era más cara porque apenas se estaba desarrollando la tecnología, pero hoy es mucho más barato poner campos de viento como en Europa "es mucho más económica y no contamina en nada".

Cuestiono "cómo es posible que el Presidente quiera imponer una ley donde en primer lugar, después de la hidroeléctrica que no tenemos y que es muy buena, que entren las cochinas, caras, contaminantes y sucias, no hay ninguna explicación para eso, solo política, no científica, y lo que quiere es salvar a la CFE contaminando a México y el mundo".

Salazar concluyó "son plantas que ya se pagaron, ya se amortizaron, que tienen 50, 60 o 70 años, cuando era otro país este, cuando nadie se preocupaba por la contaminación, mientras que hoy estamos conscientes de que la contaminación mata, hay pruebas ya, estudios internacionales".