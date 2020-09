Enfermero del Hospital 50 del IMSS recibe Condecoración Miguel Hidalgo 2020

Christian Barrientos Ramírez, auxiliar de Enfermería del Hospital General de Zona (HGZ) 50, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, recibió en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Condecoración Miguel Hidalgo 2020 en el Grado Collar, por su desempeño en la atención de pacientes durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

El galardonado ha formado parte del IMSS desde hace 11 años y manifestó su agradecimiento por haber sido tomado en cuenta para recibir esa distinción tan importante en el país.

Señaló que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, tanto él como sus compañeras y compañeros de trabajo se han destacado por su labor y profesionalismo para enfrentar este reto sin titubeos.

Mencionó que, en materia de desempeño laboral, no solamente se debe hacer lo que corresponde, "como profesionales de salud, es importante dar a las y los pacientes la calidad humana que se exige, porque en la enfermería, el trato humano es parte fundamental y eso es lo que los pacientes agradecen", indicó.

Christian Barrientos agregó que es muy importante el esfuerzo, "no siempre vamos a obtener resultados de forma inmediata, pero la recompensa va a llegar en algún momento, sea de forma particular, económica o simplemente como una satisfacción plena, pero la recompensa siempre va a estar ahí para todo aquel que quiera superarse y sobre todo no flaquear en situaciones como la actual, y es donde se da a conocer el verdadero profesionalismo de la gente", dijo.

Finalmente comentó que en su familia todos están muy emocionados; su esposa, hijas y hermanos, pero principalmente sus padres que fueron quienes le apoyaron en su formación como enfermero. "Mi familia es mi inspiración, me han ayudado a entender el significado y valor de la calidez y humanidad para ejercer mi profesión", indicó el galardonado.