Diputado suplente responde al PAN y niega unirse al PVEM

"En vez de estar defendiendo la curul deba aclarar esas cuentas que tiene pendientes desde hace diez años", declaró el diputado Enrique Ortiz Hernández, suplente del panista Marcelino Rivera Hernández, en reacción a la defensa del Partido Acción Nacional (PAN).

Señaló que tanto Marcelino Rivera como el partido tienen el derecho de defenderse ante las instancias indicadas. Mencionó que trabajó como Coordinador de Finanzas en la pasada Legislatura, por lo que sabe que la falta de aclaración de recursos es un tema muy delicado, que puede incluso ascender a un tema penal.

Ortiz Hernández señaló que no ha tenido contacto ni con la presidenta del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, ni con el Coordinador Parlamentario, Rubén Guajardo Barrera. Señaló que antes de esta situación, no había tenido malos tratos por parte del partido.

"No había recibido un trato así es todo era muy reservado, yo estuve trabajando muy institucionalmente en el Congreso del Estado en la Legislatura anterior. Hasta ahora no sé de qué derivado todo esto, no he tenido un acercamiento con la presidenta ni con el propio Marcelino", declaró Enrique Ortiz.

Desmintió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lo haya "arropado" y señaló que de momento no busca unirse a una bancada en específico.

"Han aseverado cosas que a mí me afectan tanto en mi persona como en forma profesional, también no sé de dónde sacan tantas cosas, yo respeto mucho", comentó.