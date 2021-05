Ensambladoras de autos continúan con problemas por falta de semiconductores: Gustavo Puente

Las ensambladoras de vehículos instaladas en San Luis Potosí, BMW y General Motors, permanecen con "altibajos" a consecuencia del desabasto de semiconductores que padece la industria automotriz a nivel mundial.

En entrevista, el secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente, informó que la automotriz alemana no ha recurrido a paros técnicos en su producción; sin embargo, por la falta de estos componentes no se ha logrado concretar el extender las operaciones a dos turnos, como se tenía proyectado.

No obstante, Puente Orozco aseveró que BMW en San Luis Potosí sigue creciendo y prueba de ello es el reciente anuncio que se hizo de que la armadora también producirá el Serie 2.

En este contexto, señaló que en un mediano plazo el complejo podría estar alcanzando la meta planteada de llegar a 175 mil automóviles fabricados anualmente.

Respecto a General Motors, el funcionario estatal reconoció que la planta en territorio potosino continúa trabajando con paros parciales, incluso señaló que hace unos días entró en un nuevo paro en diversas áreas, pues el desabasto de chips no ha logrado regularse, afectando la proveeduría de la industria automotriz. "Hace unos días iniciaron paros nuevamente en diversas áreas de la planta y esta será la condición mientras no exista esta sustitución de este componente o logre regularse la demanda de los mismos", concluyó.