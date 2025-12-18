Enseñan a pequeños a hacer mini piñatas

El gobierno municipal de Villa de Pozos, a través de su Dirección de Cultura, realizó un taller infantil de mini piñatas en la plaza principal municipal, con el objetivo de brindar a las niñas y niños un espacio de convivencia, creatividad y acercamiento a las tradiciones mexicanas.

La directora de Cultura, María del Carmen Mendoza Rocha, explicó que durante la actividad las y los pequeños tuvieron la oportunidad de diseñar y decorar su propia mini piñata de manera divertida y amigable, lo que permitió estimular su imaginación y fortalecer sus habilidades artísticas y manuales.

Destacó que, mediante el juego y la creatividad, las niñas y niños aprendieron el significado de una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana, al tiempo que disfrutaron de una experiencia lúdica en un ambiente familiar y seguro.

La funcionaria señaló que durante el mes de diciembre se realizarán más actividades culturales dirigidas al público en general, con la finalidad de revivir y fortalecer las tradiciones entre la población de Villa de Pozos.

