Entérate | Alistan operativo vial por desfile de Independencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad prepara el despliegue de seguridad y vialidad con motivo del Desfile Cívico Militar de la Independencia de México, el cual, se realizará a partir de las 10:00 horas de este martes 16 de septiembre recorriendo calles del Centro Histórico.

Se contempla que a partir de las 07:30 horas del martes, se lleven a cabo los cortes a la circulación vehicular de Eje Vial (a partir del cruce con av. Reforma) y calle Los Bravo para la concentración de los contingentes.

Para este año, la ruta del desfile cívico-militar iniciará en la intersección de av. de la Constitución y Los Bravo, continuando sobre la calle Los Bravo; vuelta a la izquierda sobre calle 5 de Mayo en el lado poniente de la Plaza de Armas para pasar frente a Palacio de Gobierno del Estado.

Después, dará vuelta a la derecha sobre calle Iturbide; vuelta a la derecha y en sentido contrario sobre la calle Independencia; vuelta a la izquierda también en sentido contrario sobre la Av. Venustiano Carranza, con dirección al poniente hasta la zona de disloque en el Jardín de Tequis.

Para el operativo vial se prevé habilitar doble sentido a la circulación en la av. 20 de noviembre en el tramo comprendido de calle Alonso a Reforma. En tanto, en el tramo comprendido de la calle Alonso a la calle Manuel José Othón, se habilitará para el tránsito en sentido contrario al establecido con dirección a la Alameda Central.

En el caso de avenida Reforma, el tramo comprendido de Eje Vial a 20 de Noviembre, se habilitará para el tránsito en sentido contrario a la circulación, es decir hacia 20 de noviembre y además, la calle de Juan Álvarez será habilitada como ruta alterna.

El puente Valladares, se habilitará únicamente para el tránsito que se dirige a zona centro y el puente Manuel José Othón quedará cerrado, por lo que ese tránsito será canalizado sobre la calle Azteca norte hasta el puente Valladares.

Para las vialidades que convergen en la avenida Venustiano Carranza, se prevé el cierre temporal en tanto se desplazan los contingentes.

Derivado de dichos cierres, se sugieren como vías alternas de oriente a poniente, la calle García Diego, Nereo Rodríguez Barragán, Santos Degollado y la avenida Salvador Nava Martínez. De poniente a oriente, las vías alternas sugeridas son Nicolás Zapata, Himno Nacional y Salvador Nava Martínez.

En el momento en el que los contingentes estacionados sobre Eje Vial dejen libre esta vía, es decir que hayan ingresado en su totalidad sobre la calle Los Bravo, se restablecerá inmediatamente el tránsito de vehículos.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a tomar en cuenta los cierres de circulación y planear sus traslados.