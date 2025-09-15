Senado recibe reforma de Sheinbaum sobre Ley de Amparo
Se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República sus iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se trata de dos iniciativas; la primera para modificar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA, con objeto de establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.
Destacó que se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.
Detalló que el Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.
La segunda iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, impulsar el desarrollo en nuestro país y reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Senado recibe reforma de Sheinbaum sobre Ley de Amparo
El Universal
Se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita
El auge del mercurio en México: mineros arriesgan su salud y provocan daños al ambiente
AP
El auge del mercurio en México no solo da sustento a miles de mineros y sus familias, sino que también los expone a ellos y al medio ambiente al envenenamiento por mercurio.
Suspenden Grito de Independencia en 4 municipios de Veracruz
El Universal
Asesinato de candidato de Morena en Coxquihui marca decisión de cancelar ceremonias patrias