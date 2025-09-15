logo pulso
Nacional

Senado recibe reforma de Sheinbaum sobre Ley de Amparo

Se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita

Por El Universal

Septiembre 15, 2025 03:53 p.m.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República sus iniciativas de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Protección Industrial.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, informó que se trata de dos iniciativas; la primera para modificar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA, con objeto de establecer el proceso de Amparo de forma efectiva y justa.
Destacó que se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.
Detalló que el Órgano de Administración Judicial incluye medios digitales para determinar el interés legítimo ante la lesión jurídica real y delimitar los plazos para resolución.
La segunda iniciativa propone reformar la Ley Federal de Protección Industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México, impulsar el desarrollo en nuestro país y reforzar el sistema de protección industrial con un enfoque integral, social y humanista.

SLP

El Universal

El auge del mercurio en México: mineros arriesgan su salud y provocan daños al ambiente
El auge del mercurio en México: mineros arriesgan su salud y provocan daños al ambiente

El auge del mercurio en México: mineros arriesgan su salud y provocan daños al ambiente

SLP

AP

El auge del mercurio en México no solo da sustento a miles de mineros y sus familias, sino que también los expone a ellos y al medio ambiente al envenenamiento por mercurio.

Suspenden Grito de Independencia en 4 municipios de Veracruz
Suspenden Grito de Independencia en 4 municipios de Veracruz

Suspenden Grito de Independencia en 4 municipios de Veracruz

SLP

El Universal

Asesinato de candidato de Morena en Coxquihui marca decisión de cancelar ceremonias patrias

Alertan más obligaciones fiscales contra el huachicol
Alertan más obligaciones fiscales contra el huachicol

Alertan más obligaciones fiscales contra el huachicol

SLP

El Universal

El gobierno federal refuerza regulación fiscal para combatir el huachicol. eGas advierte sobre cumplimiento para evitar sanciones.