Entraron y salieron 400 mil personas a show de Manson, insiste Gobierno

El aforo de ese espacio se habría superado varias veces el 100 por ciento de su capacidad

Por Rubén Pacheco

Agosto 13, 2025 11:53 a.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El que se haya reportado la asistencia de 400 mil personas al concierto de Marilyn Manson, no significa que todas las personas estuvieran al mismo tiempo, es decir, entraban y salían del evento. 

Así lo defendió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, quien manifestó que el flujo de asistentes es constante, por eso "es que la suma final, pues es la que mencionas".

De acuerdo con las cifras oficiales del propio gobierno estatal, durante el concierto que Marilyn Manson ofreció en el Teatro del Pueblo, el aforo de ese espacio se habría superado más del 100 por ciento.

El funcionario estatal sostuvo que, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), se ha cuidado a todas las personas que acuden al complejo ferial, prueba de ello es que hasta el momento no se reportan afectaciones en la integridad física por exceso de asistentes.

