Al que no le gusta "simplemente no asiste": Torres Sánchez
Tras las quejas por Marilyn Manson en Fenapo, subrayó que el gobierno garantiza el respeto de las libertades
"No hay absolutamente ninguna razón para que el día de hoy, el señor gobernador no arranque en total paz y con mucha alegría la fiesta de los potosinos", dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
Respondió lo anterior al ser cuestionado sobre si los integrantes de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF) podrían manifestarse sin mayor inconveniente en la sede ferial, a fin de exponer su malestar por la presentación de Marilyn Manson en la Fenapo 2025.
Indicó que, en caso de que las personas molestas por la presencia de Marilyn Manson, decidan manifestarse, no habrá represión porque el estado es respetuoso de todos los puntos de vista.
Añadió que la administración estatal garantiza el respeto de las libertades y el libre pensamiento, tan es así que recibió el paquete de firmas y documento de molestia, a cuyo material se le dio acuse de recibido.
En entrevista, adujo que al final de se trata de un evento público donde rige la voluntad, es decir, si a alguien le agrada acudirá sin mayor problema, pero si no le gusta simplemente no asiste y "no se ofende absolutamente nadie".
