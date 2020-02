Entrega De la Garza al Congreso iniciativa para crear Banco de ADN

Crear un banco de ADN que sirva para investigar delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio, en la entidad potosina es la propuesta que impulsa el abogado José Mario de la Garza Marroquín, cuyo documento entregó este 17 de febrero del 2020 ante la Oficialía de Partes del Congreso de San Luis Potosí.

La iniciativa propone adicionar seis párrafos al artículo 54 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el objeto de crear el Banco de ADN del estado de San Luis Potosí para proveer a la investigación de los delitos de secuestro, violación, estupro y feminicidio de herramientas científicas más eficaces para erradicar la impunidad.

En la exposición de motivos el abogado argumenta que de acuerdo con el estudio "Hallazgos 2018" de la agrupación "México Evalúa", el 96.1 por ciento de los delitos que se cometen en todo el país que se denuncian, quedan impunes.

Además, del 93.2 por ciento de los delitos que no se denunciaron en 2018, el 34.2 por ciento de los ciudadanos refirió que decidió no acudir ante la justicia por considerarlo una pérdida de tiempo; otro 16.5 por ciento justificó su no denuncia por desconfianza en la autoridad; y el 10.5 por ciento se abstuvo de denunciar por no tener pruebas.

Apunta que en otros estados como Chihuahua, se cuenta con una Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos, publicada en el Periódico Oficial de esta entidad desde el primero de abril del 2009 que permite colectar información de ADN para su contraste en un sistema de datos.

"Un gran reto para mejorar la credibilidad de las instituciones de procuración de justicia es incrementar sustancialmente la eficacia en las investigaciones criminológicas y por ende perfeccionar las carpetas de investigación para que los presuntos responsables de los delitos sean presentados ante jueces, que les impongan los castigos establecidos en la ley, por lo que esta es una herramienta que acercaría las investigaciones al uso de técnicas científicas y posibilitaría la eficiencia en resolución de casos", aseveró.