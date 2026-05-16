Entubamiento del canal de Los Silos, apenas con un 40% de avance

El proyecto de entubamiento del canal de aguas negras en la colonia Los Silos mantiene un avance aproximado del 40 por ciento, informó la concejal presidenta de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, quien señaló que los trabajos continúan debido a la magnitud de una obra que durante años fue exigida por habitantes de la zona.

La funcionaria reconoció que los trabajos aún no concluyen; sin embargo, aseguró que la obra mantiene actividad constante debido a la complejidad del tramo intervenido y a la magnitud del proyecto hidráulico que por años fue solicitado por vecinos de la zona.

"Todavía esa parte no se concluye, sin embargo, como ustedes ven se sigue trabajando", declaró Aradillas al ser cuestionada sobre el estado actual de la obra en Villa de Pozos.

La concejal explicó que el avance físico ronda el 40 por ciento, aunque evitó adelantar una fecha tentativa para la conclusión total de los trabajos, al señalar que se trata de una intervención extensa y técnicamente importante para la zona habitacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe recordar que fue en noviembre de 2025 cuando el Gobierno del Estado puso en marcha el entubamiento del canal de aguas residuales del Río Españita, obra que busca terminar con los malos olores y riesgos sanitarios en colonias como San Cristóbal, Los Silos, Libertad, Las Mercedes y Prados de San Vicente. El proyecto contempla además la limpieza integral del cauce y la construcción de una línea de conducción para evitar la exposición de aguas negras a cielo abierto.

Asimismo, Aradillas destacó que el entubamiento representa una de las principales exigencias históricas de los habitantes de Los Silos, debido a los problemas de contaminación y afectaciones sanitarias que durante años generó el paso del canal en esa zona de Villa de Pozos.