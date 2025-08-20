“Es MC, el partido de las dos mentiras”

El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, llamó al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, a transparentar el destino de los recursos que recibe su partido en San Luis Potosí.

Arreola Mallol cuestionó la utilización del financiamiento público, al señalar que no se realizan juntas de Participación Ciudadana, lo que genera dudas sobre la aplicación del dinero.

“Todo el recurso que recibe quién sabe dónde esté. No tienen afiliados, no tiene programa de gobierno, no tienen propuestas, no tienen más que puntos de acuerdo que tampoco se aprueban. Yo invitaría más bien a que, si tiene una denuncia el dirigente de Movimiento Ciudadano, la haga y presente; si tiene una denuncia de alguien que esté condicionando programas a cambio de afiliaciones”, expresó.

El legislador morenista destacó, el crecimiento sostenido de Morena en la entidad y subrayó que San Luis Potosí, se ubica como la tercera entidad del país con mayor número de afiliaciones al partido guinda.

Además el diputado local morenista, calificó a dicho instituto político como “el partido de las dos mentiras, porque no es movimiento y no es

ciudadano”.