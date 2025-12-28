logo pulso
Es muy importante la participación ciudadana para realizar obras: EGC

El alcalde agradeció el acompañamiento de vecinas y vecinos de las diversas colonias de la capital

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Es muy importante la participación ciudadana para realizar obras: EGC

La participación activa de las y los vecinos ha sido determinante para que el Gobierno de la Capital intervenga calles y colonias que requieren atención prioritaria, afirmó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al subrayar que la obra pública se construye de la mano de la ciudadanía: "Los más importantes son los vecinos y las vecinas, porque si no gestionan y no acompañan este proceso, hay lugares a donde no se puede llegar", expresó.

Por ello, durante 2025 el Gobierno de la Capital realizó casi 140 obras estratégicas y de gran impacto social, en las que se incluyen la rehabilitación integral de vialidades, con redes de agua y drenaje, así como alumbrado u otras acciones de relevancia histórica y cultural como la regeneración del Templo del Carmen. El Presidente Municipal señaló que la gestión vecinal ha permitido que el Ayuntamiento identifique necesidades reales y canalice recursos de manera efectiva. "Estas calles necesitan mucho la intervención del Gobierno Municipal".

Galindo Ceballos resaltó que el compromiso institucional no solo es iniciar proyectos, sino concluirlos y entregarlos a la ciudadanía, que tiene en la infraestructura vial una de sus principales preocupaciones.

Finalmente, el Alcalde destacó los resultados alcanzados por la actual administración municipal. "De las obras que ha realizado el Gobierno de la Capital, ni una se ha quedado a medias; todas las hemos terminado y todas las hemos entregado", aseguró, al subrayar que esta dinámica de trabajo ha marcado una diferencia para las y los Capitalinos.

