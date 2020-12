Escasea desde hace cinco meses medicamento para controlar la presión arterial: Canaco

Desde hace cinco meses existe un desabasto de Enalapril, medicamento que es utilizado para controlar la presión arterial, señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de farmacias de la Canaco.

Añadió que debido a la falta de la sustancia no hay ninguna alternativa en cuanto a marcas dentro del mercado de las cuales las más demandadas son los genéricos, sobre todo por la población de escasos recursos.

"Hace cinco meses que no nos surten, el problema es que no hay ninguna alternativa, o sea que en sí, la sustancia es la que no hay en el mercado, independientemente de las marcas", apuntó.

Por otra parte, comentó que hace un mes debido a la época invernal hubo escasez de algunos medicamentos, entre ellos uno para la diabetes, sin embargo, esto no se vio acentuado ya que los laboratorios reaccionaron rápidamente y se les ha estado surtiendo, por lo que actualmente está regularizado el abasto.