Escasea oxígeno, dicen proveedores

Testimonios de personas que atienden sucursales de venta de oxígeno, así como de tanques de distintos tamaños y capacidades, sin faltar los concentradores, coincidieron en señalar que es poco lo que les surten.

Un taxista que dio una segunda vuelta a una de las sucursales, mencionó que cada cuatro horas tiene que estar surtiendo su pequeño tanque y que desafortunadamente encontró cerrado el negocio "tuve que ir a otro y me lo vendían al doble, es decir de 200 pesos me subió a 400, por eso volví, pero está cerrado, seguiré buscando".

En otra sucursal ubicada por la calle de Pedro Moreno, la persona que atiende comentó que solo rellenan tanques de medida 682 litros y de 415 lt, los de 1725 lt no están cargando ni los de 1,700 lt ya que esos solamente en la planta directamente, además mencionó que no tiene renta, ni venta de tanques porque están agotados.

El encargado de otro de los negocios fue claro al decir "los casos complicados que necesitan oxígeno rebasaron por mucho el equipo que hay disponible en tanques, ahora y en mi opinión, de 4 personas que lo requieren solamente existe un tanque".

También, al igual que las otras sucursales, dijo que solo rellena tanques chicos porque es poco lo que le surten "ahorita lo que no hay son tanques, además mi distribuidor me dijo que solo me surtirá determinada cantidad".