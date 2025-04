"Eso no se prende solo", dice Benavente sobre tarimera de Soledad

El comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque, informó que elementos de tres estaciones acudieron al reporte de un nuevo incendio en el predio ubicado en la Avenida Valentín Amador y la carretera a Matehuala.

Indicó que el personal se presentó en el sitio alrededor de las 02:00 horas del domingo; sin embargo, pasado el mediodía, nuevamente se registró un siniestro en las tarimas que habían quedado en el lugar.

Entre las afectaciones se encuentran daños a líneas de alumbrado público y de telecomunicaciones. "Ya todas las tarimas se habían consumido, no había más que quemar. Todos los residuos permanecieron en el sitio, y esperamos que ahora sí ya no ocurra nada más", declaró.

Benavente Duque señaló que, a pesar de que solo quedan residuos, existe el riesgo de que el fuego se reactive, debido a la intervención de personas que siguen provocando incendios intencionalmente.

Subrayó que corresponderá a las autoridades competentes realizar la investigación y determinar a los responsables, ya que, advirtió, estos hechos no son aislados. "Eso no se prende solo, eso no se prende con un cerrillo", enfatizó.

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal Martín Bravo Galicia, destacó la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y anunció que, ante el riesgo que persiste en la zona, esta semana se prevé el derribo de la barda que quedó vulnerable tras los distintos incendios.

Lamentó que por quinta ocasión se registre un nuevo conato en este terreno, tras el siniestro de gran magnitud ocurrido el pasado 18 de febrero de este año.