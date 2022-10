Espera Fiscalía confirmar que Yezenia se encuentra en buenas condiciones y con quien ella así decide

Yezenia Cervantes Rodríguez no se encuentra desaparecida, simplemente no está localizada, aseguró en entrevista el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, agregó que la familia de la joven ya tuvo contacto con la persona con quien se encontraría la estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo, están a la espera de confirmar que se encuentra buenas condiciones y con quien ella así decide por propia voluntad.

"Una vez que se tenga conocimiento que está con bien, que está con la persona con quien ella así decide como mayor de edad, por propia voluntad, entonces sí lo haremos de conocimiento, sin embargo, no estamos en presencia de una desaparición forzada", expresó.

Relató que desde que comenzaron los reclamos por la no localización de Yezenia Cervantes por medio de redes sociales, por parte de académicos, alumnos y su propia familia, aún no existía una denuncia ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o ante el área correspondiente de la FGE.

En este sentido, el fiscal informó que ellos tuvieron conocimiento a partir de publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, por lo que comenzaron la búsqueda de la joven, luego de acordar con la responsable de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez y el propio rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño.

Refirió que esta reunión se llevó a cabo el pasado lunes 3 de octubre, a quienes se les informó que no existía ninguna denuncia o querella por su no localización, no obstante, aseguró que comenzaron la búsqueda y desde entonces mantienen comunicación con la familia de la joven, a la cual le han informado sobre todo lo que han recabado.

El fiscal indicó que cuentan con material gráfico que revela qué podría haber ocurrido con Yezenia, mismo que ya fue entregado a la familia, pero que no puede detallar ante los medios de comunicación para no revictimizarla o exponerla.

Con respecto a las dudas que ha expresado la comunidad universitaria, Ruiz Contreras manifestó que son muy respetables, sin embargo, reiteró que ellos ya cuentan con registros asentados en la carpeta de investigación.

"Muy respetables las manifestaciones de apoyo hacia su compañera Yezenia, pero le pediría a la comunidad estudiantil que nos permitiera hacer nuestra labor con todo el profesionalismo que nosotros emprendemos con la finalidad del resultado", argumentó.