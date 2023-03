Espera Gallardo que Conagua formalice denuncia penal por El Realito

Quien haya estado involucrado en la negociación de la presa de El Realito debe de ir a la cárcel en caso de que se comprueben las irregularidades, "desde los primeros que la hicieron, que fueron los que se llevaron el dinero como fue el caso de Fernando Toranzo, que fue el que hizo que firmaran en aquel tiempo Victoria Labastida con el Interapas", expresó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Lo anterior en relación a los recursos que se invirtieron en la presa y el acueducto que juntos suman 5 mil millones de pesos, pero según el mandatario en la construcción del embalse no se observan ni mil millones de pesos.

Indicó que, en este caso de presunta corrupción, la denuncia penal la tendría que presentar la Comisión Nacional de Agua, "ellos fueron los encargados y ellos son los que deben meter formular esa denuncia", indicó.

En otro tema, agregó que para este 2023 se entregaron 400 millones de pesos extraordinarios al Ayuntamiento de San Luis Potosí, provenientes del ramo 33, de los cuales el 50% se podría utilizar para el plan emergente de reactivar los pozos y recuperar los clandestinos.

Gallardo Cardona aseveró que en caso de que no se tomen medidas para solucionar la crisis que se avecina por la falta de los 480 litros por segundo que llegan de El Realito, el tema se podría agravar para la capital potosina.

"Por eso estoy pegado con el alcalde (Enrique Galindo y con el organismo (Interapas) para que me entere qué es lo que van a hacer para no dejar sin agua a la capital, cualquier otra persona sería omisa, decir no es mi responsabilidad, no es mi problema", expuso.

En este sentido, el mandatario estatal informó que este lunes se reunirá con el edil capitalino y funcionarios del Interapas, para conocer los detalles del plan emergente, asimismo, para conocer cuál sería la estrategia jurídica para rescindir el contrato con Aquos, empresa operadora del acueducto.