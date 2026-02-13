Espera la capital 100 mil visitantes en Semana Santa

La Dirección de Turismo Municipal estima la llegada de más de 100 mil visitantes durante la próxima temporada de Semana Santa, periodo para el cual el Ayuntamiento de San Luis Potosí prepara una estrategia centrada en la inclusión universal, el turismo accesible y el fortalecimiento de nuevos segmentos, como el deportivo.

La titular del área, Claudia Lorena Peralta Antiga, informó que se trabaja en una guía de turismo accesible, con el objetivo de que personas con discapacidad cuenten con información clara sobre opciones de hospedaje, restaurantes, actividades y guías capacitados. "Estamos trabajando con la guía de turismo accesible para que cualquier turista con discapacidad sepa dónde hospedarse, dónde comer y qué actividades puede realizar", explicó.

La funcionaria señaló que además del turismo religioso y cultural tradicional de la temporada, se prevé una importante afluencia de turismo deportivo, impulsada por eventos programados en clubes y recintos especializados.