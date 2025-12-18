logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Esperan autorización de la Cofepris para trasplantes en el HC

Por Rubén Pacheco

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Esperan autorización de la Cofepris para trasplantes en el HC

El Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", antes Hospital Central, se encuentra en los últimos trámites para obtener las autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de poder realizar trasplantes de órganos en el 2026.

Así lo informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, quien complementó que los permisos tramitados ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) ya fueron cubiertos. 

En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del Programa de Trasplantes Renales en dicho nosocomio, cuyo esquema permanece cerrado desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

La funcionaria estatal expuso que no es posible establecer el número de beneficiarios el próximo año, pues depende de quienes en vida accedan a donar los tejidos o familiares de personas fallecidas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Una buena noticia es que, en todo el tema de licenciamiento estatal, el Hospital Central ya terminó de sacar todos los permisos estatales para poder reanudar todo el tema de trasplantes para el siguiente año", concluyó.

De acuerdo con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, del 2024 y hasta octubre del 2025, se realizaron 334 trasplantes de riñón y córnea, procuración de tejidos que permitió mejorar la salud de los pacientes en lista de espera.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026
    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    SLP

    Redacción

    Además tiene una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios para un total de 3 mil 996 millones

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    SLP

    Redacción

    Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    SLP

    Rubén Pacheco

    En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones
    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    SLP

    Redacción

    El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.