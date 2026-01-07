Esperan que el Interapas encabece un perfil idóneo

El alcalde soledense Juan Manuel Navarro Muñiz, deseó que a Interapas llegue "un buen perfil, que ponga a trabajar a este organismo, pensando más que nada en la gente de la capital" y reiteró que este mes, iniciarán los procedimientos para la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del acuerdo intermunicipal.

Expresó en entrevista sus deseos de pronta recuperación para Jorge Daniel Hernández Delgadillo, ahora ex titular de Interapas, quien se separó del cargo de director general de Interapas por motivos de salud.

"Tengo entendido que es un tema de salud. Mis mejores deseos para Jorge Daniel a quien conozco desde hace ya tiempo. Que se recupere lo más pronto posible. Esperamos un nombramiento que siga llevando buena relación con nosotros, a reserva de que ya iniciamos este mes con los procedimientos para la desincorporación del Interapas", dijo el presidente municipal en entrevista.

Deseó que a Interapas "llegue un buen perfil, pensando más que nada en la gente de la capital, que sea alguien que ponga a trabajar a ese organismo. Nosotros vamos avanzando en nuestra desincorporación, la cual ya vamos a hacer oficial en los próximos días, de manera institucional, aunque en coordinación con el gobierno de la capital".

Navarro Muñiz agregó que para dicha desincorporación "contamos con el apoyo invaluable del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, que también está mediando en este sentido. Creemos que va a caminar bien el tema. Nosotros tenemos a nuestro director del Agua a nivel municipal, pero no hemos pensado en quien pudiera ser el titular del nuevo organismo operador de Soledad", concluyó.