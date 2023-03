Establecimiento LGBT denunció al Ayuntamiento por homofobia

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- Pedro García, gerente del centro nocturno Pócimas, ubicado en el primer cuadro de la capital potosina, denunció ante medios de comunicación que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por presuntos actos homofóbicos contra sus clientes cada fin de semana, debido a que el establecimiento es parte de la comunidad LBTIQ+.

Explicó que desde el pasado 3 de enero de este 2023 y hasta la fecha, cada fin de semana, al frente del comercio al menos ocho o 10 patrullas se paran desde las 11:00 de la noche hasta cerca de la 1:00 de la mañana, con el presunto objetivo de intimidar a los clientes que quieren divertirse al interior del centro nocturno.

"El comandante Govea, por indicaciones de Enrique Galindo, no quiere, y lo voy a decir con las palabras que él tal cuál dijo: 'no quiere jotitos en el centro', ser el gerente de Pócimas y ser de la comunidad, yo creo no tiene por qué estar con este hostigamiento cada fin de semana", denunció.

Pese a que no ha sido clausurado el lugar porque, según lo dicho por Pedro García, han cumplido con los horarios de cierre, los elementos que se presentan cada fin de semana han comenzado a acosar a los usuarios que llegan a Pócimas, "los intimidan con las armas largas que portan y señalaron a los policías de prohibir el acceso al lugar a un integrante de la comunidad LBTIQ+", además de que han intentado ingresar sin permiso al establecimiento.

Ante los actos de homofobia y acoso que han recibido trabajadores y clientes de este lugar de diversión nocturna, así como las pérdidas económicas que aseguran se han desencadenado por el miedo a los elementos de seguridad de la capital potosina, el gerente afirmó que ya acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una queja contra la SSPC y el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.