Estado trabaja en coordinación por la seguridad de los potosinos

El fortalecimiento de la coordinación con la federación y con estados vecinos se ha convertido en uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad en San Luis Potosí, al permitir una respuesta anticipada frente a riesgos delictivos y no solo acciones reactivas, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que el intercambio permanente de información y el análisis conjunto de escenarios regionales han permitido diseñar operativos más efectivos, enfocados en la prevención de delitos de alto impacto y en el uso de labores de inteligencia como herramienta principal para la toma de decisiones.

Juárez Hernández detalló que esta estrategia prioriza la planeación operativa con base en diagnósticos regionales, lo que ha permitido anticipar posibles situaciones de riesgo y actuar de manera oportuna, particularmente en periodos de alta movilidad como las festividades de fin de año.

Subrayó que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad tanto para la población local como para visitantes y connacionales que transitan por la entidad, al tratarse de una zona estratégica de paso en el centro del país.

Finalmente, el titular de la SSPCE sostuvo que la coordinación interinstitucional continuará siendo una prioridad para el gobierno estatal, al considerar que el trabajo conjunto entre corporaciones y niveles de gobierno es clave para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y mantener entornos más seguros para la ciudadanía potosina.