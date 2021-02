Estados reprueban en transparencia en gasto en salud; SLP, entre los 10 peores según ARegional

La mayoría de los estados presenta información precaria en sus portales oficiales del sector salud, en cuanto al manejo de recursos, compras, reportes de avances financieros, evaluación y actualización del extinto seguro popular, destacó ARegional.

Destacan la Ciudad de México, Tabasco, Estado de México y otras entidades pobres como Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Al presentar el Índice de Transparencia de Gasto en Salud (ITGSEF) de las Entidades Federativas del 2021, informó que se colocó en 52.36 puntos el promedio nacional en una escala de cero al cien.

La coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la firma de consultoría, Noemí García, señaló que el resultado del ITGSEF, representó una mejoría de 2.13 puntos en comparación al indicador del 2020.

Pero, advirtió que no fue suficiente para recuperar los puntos perdidos durante el 2019, y además continúa en terreno reprobatorio.

Señaló que más del 50% de las entidades, es decir 18, se situaron por debajo del promedio nacional, con lo cual se colocaron como los más opacos en rendición de cuentas en gasto en salud.

EN ROJO

La lista de los reprobados que se encuentra en rojo la encabeza Campeche con 11.29 puntos, junto a Tabasco con 22.95, Baja California con 26.55, Guerrero con 27.69, Estado de México con 31.08 y Baja California Sur con 32.44 puntos.

También están en un nivel bajo San Luis Potosí con 35.44 (ubicándose en la posición 25 de 31), Colima con 35.84, Chiapas con 36.23, Querétaro 39.04, Aguascalientes 40.44 y Quintana Roo 41.62 puntos.

La Ciudad de México tiene una calificación de 51.47, Oaxaca de 50.12, Morelos tampoco pasó con una asignación de 49.53 punto, lo mismo Coahuila con 51.04 puntos.

ARegional detalló que no aprobaron porque durante el periodo analizado hicieron evidente el descuido generalizado de sus sitios de internet.

Estableció que si bien se explica por el cambio de prioridades ante la pandemia, en algunos casos la falta de actualización trasciende el 2020 porque hay ausencia de información histórica de al menos seis años.

EN VERDE

Sólo cinco estados pasaron la prueba del ITGSEF 2021 por tener altos estándares en la presentación de información fiscal y financiera, con lo cual cumplieron efectivamente con el ejercicio de transparencia con documentos ordenados y limpios.

En primer lugar destacó Guanajuato con una puntuación de 96.98, seguido de Hidalgo con 95.79, Jalisco con 90.17, Sinaloa con 88.48 y Tlaxcala con 80.77 puntos.

Sólo una de cada seis entidades se colocó en un nivel alto de transparencia del gasto de salud.

EN AMARILLO

En este sector, con un nivel medio o amarillo lograron librarla uno de cada tres estados con una calificación aprobatoria superior a los 60 puntos.

Fue el caso de Sonora con 69.14, Puebla con 68.90, Zacatecas con 68.90, Michoacán 61.38 y Nayarit 60.46 puntos.

