Estafan vía telefónica a dos personas; Fiscalía detalla "modus operandi"

La Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), ha detectado algunos modus operandi de probables fraudes telefónicos, en el que la víctima, recibe una llamada en donde un supuesto familiar le solicita depositar una cantidad de dinero como pago de un seguro para enviar desde Estados Unidos, unos supuestos electrodomésticos con motivo de la temporada decembrina.

En otro de los casos, la persona agraviada fue contactada por alguien que se hace pasar por licenciado, trabajador de una supuesta notaría ubicada en la Capital potosina; este hombre habría entablado conversación con la víctima requiriéndole depositar una suma de efectivo por el pago de diversos trámites, asegurando que eran urgentes.

Ambas víctimas realizaron depósitos en una tienda de conveniencia, dándose cuenta que la información era falsa, acudiendo a las autoridades a informar lo ocurrido.

El trabajo de inteligencia efectuado por los elementos investigadores, arrojó que estas llamadas se están realizando de los números 8131565292 del estado de Nuevo León y 6568505276 del estado de Chihuahua, por lo que no representan un riesgo a la integridad física de las personas, pero si a su patrimonio; situación que puede tener un incremento durante el mes de diciembre.

La Fiscalía recuerda a la ciudadanía las recomendaciones para no ser víctima de este tipo de delitos entre las que están, no contestar llamadas de números desconocidos y en caso de tener que hacerlo por algún motivo colgar inmediatamente si no se logra identificar a la persona que llama, evitar proporcionar información personal y de familiares, además de no realizar transferencias o depósitos de dinero sin confirmar que la información es verídica.

La institución de procuración de justicia exhorta a denunciar este delito a la Policía de Investigación al 44 48 12 14 56 o al número de emergencias 911.