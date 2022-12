Estiman reforzar a potosinos con vacuna Abdala

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- A principios del 2023 San Luis Potosí contará con nuevas vacunas contra el Covid-19 para fortalecer los esquemas de vacunación de las y los potosinos, pues se prevé la llegada de lotes de vacunas Abdala, fármaco originario de Cuba, de acuerdo con información de los Servicios de Salud del estado.

Daniel Acosta Díaz de León, titular de la dependencia, adelantó que no se tiene definida la fecha de llegada de las dosis para completar y fortalecer los esquemas de vacunación de la ciudadanía; no obstante, precisó que Abdala se aplicará en tres dosis por periodos cortos de tiempo, con el fin de proteger a los potosinos frente a las diversas variantes del virus SARS-CoV-2.

Precisó que aunque los de los habitantes del estado se vacunaron con el fármaco de Pfizer, la mejora de esta vacuna no está disponible en México, por lo que tanto el gobierno federal cómo la Brigada Correcaminos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) adquirieron Abdala y ellos serán quienes definan la forma en la que se va a aplicar este nuevo fármaco contra el Covid-19.

Además, Daniel Acosta recordó que siguen abiertas las jornadas de vacunación de primeras dosis, segundas y refuerzos con el biológico de Sinovac, así como la aplicación de dosis contra la Influenza, para que las y los potosinos puedan fortalecer sus sistemas inmunes en esta temporada invernal y evitar formas graves de enfermedades respiratorias.

"La principal forma de prevenir es con las medidas que hemos aprendido en casi tres años: la sana distancia, el uso de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, evitar grandes concentraciones y la otra cosa es que tengamos la conciencia de que cuando estemos frente a un enfermo, tengamos mucha precaución con el uso del cubrebocas", recomendó el funcionario.