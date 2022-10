Estudiantes de UASLP cierran por segundo día avenida Carranza

A-AA+

Han transcurrido 4 días desde la desaparición de Yezenia, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), y a la fecha no se tienen noticias sobre su paradero, aseguraron sus compañeros está mañana al bloquear por segundo día consecutivo la avenida Venustiano Carranza, una de las principales vialidades del primer cuadro de la capital potosina.

El grupo de estudiantes se mantiene en el cruce de avenida Carranza y Uresti, la zona ha sido acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin embargo, los lazos han servido como tendedero de consignas del alumnado exigiendo condiciones de seguridad, así como respuestas sobre el paradero de su compañera.

Entre las consignas que se pueden leer destacan: "Siempre Autónoma por mi patria encubriré", "Quiero ir a estudiar sin miedo", "No estamos completos, nos falta Yez, "Mi foto en un título y no en una ficha de búsqueda".

Hasta la tarde de ayer, la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas reiteró que se mantiene la búsqueda de la joven.

"La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí, no ha emitido la localización de YEZENIA CERVANTES RODRÍGUEZ, se continúa con las acciones de búsqueda", compartieron en sus redes sociales.