Estudiantes se manifiestan en zona universitaria; bloquean Salvador Nava
La Policía Vial mantiene activado un dispositivo vial y pide tomar precauciones
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó por una manifestación de estudiantes de la UASLP en la zona universitaria, que se extendió a Salvador Nava.
A consecuencia de la misma, se activó dispositivo en la glorieta Francisco González Bocanegra por parte de Policía Vial.
Se informó que las rutas alternas son: Nereo Rodríguez Barragán; Salvador Nava Martínez y/o Río Nazas.
Más tarde, los estudiantes avanzaron hacia calle Niño Artillero en dirección a Salvador Nava (diagonal), donde realizan un bloqueo en carriles laterales y centrales con dirección al Tangamanga I.
Al parecer, protestan en contra de docentes por acoso sexual al alumnado.
Fotos: Alberto Martínez/Pulso
