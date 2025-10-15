logo pulso
Estudiantes se manifiestan en zona universitaria; bloquean Salvador Nava

La Policía Vial mantiene activado un dispositivo vial y pide tomar precauciones

Por Redacción

Octubre 15, 2025 02:29 p.m.
A
Fotos: SSPC

Fotos: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó por una manifestación de estudiantes de la UASLP en la zona universitaria, que se extendió a Salvador Nava. 

A consecuencia de la misma, se activó dispositivo en la glorieta Francisco González Bocanegra por parte de Policía Vial.

Se informó que las rutas alternas son: Nereo Rodríguez Barragán; Salvador Nava Martínez y/o Río Nazas.

Más tarde, los estudiantes avanzaron hacia calle Niño Artillero en dirección a Salvador Nava (diagonal), donde realizan un bloqueo en carriles laterales y centrales con dirección al Tangamanga I.

Al parecer, protestan en contra de docentes por acoso sexual al alumnado.

Fotos: Alberto Martínez/Pulso 

