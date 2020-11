Evidente, que JMCL "solapa" la corrupción

Cada peso malversado en la Secretaría de Salud, significa vidas que se han perdido en San Luis Potosí, porque sin duda alguna, la corrupción mata, afirmó el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Declaró que "estos datos terribles de acumular solamente en el año fiscal 2019 más de 500 millones de pesos en irregularidades, habla de por qué tantos cuestionamientos a esa Secretaría. Mientras no se le ponga un alto a su titular, Mónica Liliana Rangel Martínez y a la gente con ella involucrada, mientras no haya sanciones, no va a pasar nada".

El activista afirmó que "resulta evidente que el gobernador Juan Manuel Carreras López está solapando toda la podredumbre de esa dependencia".

Se preguntó de qué sirve que año tras año, tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) le hagan a la Secretaría de Salud "observaciones impresionantes" que no puede subsanar, si al final no pasa absolutamente nada.

En su opinión, eso habla de que las leyes que actualmente nos rigen "son tan ridículas, que están hechas para solapar la corrupción. ¿Dónde están los legisladores que tanto han criticado la corrupción en los Servicios de Salud? ¿Por qué sus posturas no van acompañadas con modificaciones significativas a la Ley?".

Añadió que en el Sector Salud, la impunidad se ha vuelto sistemática: "La Secretaría de Salud viene acumulando señalamientos de corrupción, irregularidades y observaciones no solventadas desde hace tres años. Han sido muy fuertes los cuestionamientos respecto a los desvíos de 2017 y 2018, los cuales Ciudadanos Observando dio a conocer como resultado de una amplia investigación, y que concuerdan en su gran mayoría con lo que ya había señalado la Auditoría Superior del Estado (ASE). De alguna manera, esto valida el trabajo serio y con pruebas que nosotros hemos realizado", concluyó.