Evita candidata registro presencial

Sin la candidata en persona y poco menos de dos horas antes de lo previsto, representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), registraron en el Consejo Estatal Electoral a Mónica Liliana Rangel Martínez como abanderada para la gubernatura ente el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Según el itinerario del Organismo Público Local Electoral (OPLE), la oficialización reportada por el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena estaba contemplada a las 13:00 horas, sin embargo, la misma se dio a las 11:17 horas.

En representación de la ex secretaria de Salud del Estado, acudió Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, secretario general del CEE, así como otros integrantes de la dirigencia estatal, a excepción del presidente Sergio Serrano Soriano.

La candidata a gobernadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que no acudió a registrarse de forma presencial por una cuestión preventiva frente a la Covid-19, y debido a que no es obligatorio asistir.

"Si hubiera temor a un rechazo, pues no estás aquí y no haces el proceso. Es un proceso administrativo (la inscripción de la candidatura)", atajó.

Negó que detrás de su postulación se encuentre el gobernador priista Juan Manuel Carreras López -como lo han asegurado voces morenistas y de otros institutos políticos-.

En compañía de representantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Rangel Martínez expuso que el proyecto de trabajo se enfocará en la cercanía con la ciudadanía, austeridad e inclusión "donde cabemos todos", además, su campaña proselitista será con respeto a las medidas sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19.

"Quiero volver a recordar porqué Morena es diferente: (...) quien define a las candidatas y candidatos, es la ciudadanía. Yo estoy aquí porque hubo una apertura ciudadana y fui validada por la ciudadanía (...). No son imposiciones, en Morena no hay imposiciones (...) si no hubieran esas voces, si no dejáramos que esa voces se escucharan, no estaríamos hablando de las izquierdas", aseveró.